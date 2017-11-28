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 28 ноября, 10:05
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Жительница Кемерова нашла дома пистолет марки «Браунинг» 1906 года
Фото с сайта 42.мвд.рф

В городе Кемерове 53-летняя местная жительница сдала в полицию пистолет марки «Браунинг» 1906 года и четыре патрона, которые она нашла в доме родителей, когда разбирала вещи перед продажей недвижимости, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Женщина сдала участковому пистолет и боеприпасы. Их отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Предварительно известно, что женщина нашла пистолет марки «Браунинг» 1906 года выпуска.

«Ранее такое оружие, обладающее небольшими размерами и маленькой убойной силой, часто держали при себе женщины с целью самообороны, отчего оно стало называться „дамским“», — сказано в сообщении.

Напомним, что 23 ноября охотник-промысловик из Иркутской области обратился за помощью к полицейским, после того как в труднодоступной таёжной местности медведь унёс у него два ружья.

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