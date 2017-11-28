 

Журналист Сиб.фм получил награду от МЧС за новость о косулях

 28 ноября, 18:41
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Журналист Сиб.фм получил награду от МЧС за новость о косулях
Фото предоставил Антон Андреев

Работа журналиста Сиб.фм получила признание на IX Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», рассказал 28 ноября корреспонденту Сиб.фм Антон Андреев.

На всероссийском конкурсе журналистских работ корреспондент службы новостей интернет-журнала Сиб.фм Антон Андреев получил награду в номинации «Лучший Интернет-проект». Жюри отметило его новость «Сотрудники МЧС подключились к спасению голодающих косуль под Новосибирском».

«Мне кажется, не только журналисты, но и люди других профессий ежедневно находятся в очень плотном новостном потоке, в котором много негативной, безысходной информации: войны, ЧП, аварии, экономические кризисы. От всего этого очень устаёшь, хочется больше видеть свет в конце тоннеля, прочитать какую-то человеческую историю. А сюжеты о спасении людей, животных, они как раз всегда очень „человеческие“. Они про то, как всё должно быть устроено в этом мире», — прокомментировал свою победу Андреев.

Среди жюри конкурса журналистских работы были генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, генеральный директор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, а также главный редактор газеты «Спасатель МЧС России» Виталий Дьячков.

Напомним, журналист Сиб.фм оказался в числе 20 победителей всероссийского конкурса от Минобрнауки.

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