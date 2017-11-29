Новосибирск обогнал Санкт-Петербург по спросу на электромобили

По данным аналитики за октябрь 2017 года, Новосибирск находится на втором месте по числу объявлений о продаже электромобилей после Москвы; сибирский город превзошёл Санкт-Петербург по этому показателю в два раза, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений пресс-службы Яндекса.

Аналитики портала «Авто.ру» изучили рынок новых и подержанных электромобилей за 2017 год и пришли к выводу, что спрос на экологически чистый транспорт растёт, также как и предложение.

По сравнению с 2016 годом спрос на электромобили вырос в девять раз. Большая часть рынка сосредоточена в Москве, столичный регион лидирует с большим отрывом: 48 % персональных электромашин продаются и покупаются именно там.

В Новосибирске за октябрь 2017 года было размещено 36 объявлений о продаже электромобилей, в Санкт-Петербурге — всего восемь. В Омске также нашлись желающие продать свой экотранспорт: в октябре там было размещено пять подобных объявлений.

«Если говорить о России, то здесь позволить себе такую машину может лишь узкая прослойка населения. Для роста не хватает в первую очередь инфраструктуры, начиная с сети зарядных станций и заканчивая техобслуживанием», — комментирует руководитель сервисов для бизнеса и продаж Авто.ру Роман Цупер.

Согласно заключению аналитиков, автомобили будущего японской компании Nissan стали самыми популярными на рынке. Второе место занял проект канадско-американского инженера Илона Маска Tesla.

Напомним, что в августе в Томске появилась первая станция для зарядки электромобилей.