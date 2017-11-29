 

Новосибирск обогнал Санкт-Петербург по спросу на электромобили

 29 ноября, 15:04
подходящие темы
Новосибирск обогнал Санкт-Петербург по спросу на электромобили
Фото с сайта autotesla.ru

По данным аналитики за октябрь 2017 года, Новосибирск находится на втором месте по числу объявлений о продаже электромобилей после Москвы; сибирский город превзошёл Санкт-Петербург по этому показателю в два раза, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений пресс-службы Яндекса.

Аналитики портала «Авто.ру» изучили рынок новых и подержанных электромобилей за 2017 год и пришли к выводу, что спрос на экологически чистый транспорт растёт, также как и предложение.

По сравнению с 2016 годом спрос на электромобили вырос в девять раз. Большая часть рынка сосредоточена в Москве, столичный регион лидирует с большим отрывом: 48 % персональных электромашин продаются и покупаются именно там.

В Новосибирске за октябрь 2017 года было размещено 36 объявлений о продаже электромобилей, в Санкт-Петербурге — всего восемь. В Омске также нашлись желающие продать свой экотранспорт: в октябре там было размещено пять подобных объявлений.

«Если говорить о России, то здесь позволить себе такую машину может лишь узкая прослойка населения. Для роста не хватает в первую очередь инфраструктуры, начиная с сети зарядных станций и заканчивая техобслуживанием», — комментирует руководитель сервисов для бизнеса и продаж Авто.ру Роман Цупер.

Согласно заключению аналитиков, автомобили будущего японской компании Nissan стали самыми популярными на рынке. Второе место занял проект канадско-американского инженера Илона Маска Tesla.

Напомним, что в августе в Томске появилась первая станция для зарядки электромобилей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 ноября, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 9 октября, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
 4 октября, 12:10 • репортаж

Каюта, палуба, гальюн

О яблоках в районе Телецкого озера, зиме в долинах и рае, в котором экономят электричество.
самое популярное
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
присоединяйтесь!
    