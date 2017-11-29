Пресс-конференция, на которой объявили автора текста для Тотального диктанта в 2018 году состоялась в Москве; акция впервые прошла в Новосибирске в 2004 году, передаёт корреспондент Сиб.фм 29 ноября, наблюдая за трансляцией ТАСС.

Автором текста для Тотального диктанта в 2018 году станет Гузель Яхина. Она является автором романа «Зулейха открывает глаза», вышедшего в 2015 году и принёсшего ей известность. Произведение рассказывает о раскулачивании в 1930-х годах, за него автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года». Писательница родилась в Казани в 1977 году, окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино.

«Для меня это очень большая радость — участвовать в Тотальном диктанте. Решение я приняла моментально. Для меня это честь, потому что предыдущие участники — либо писатели, которые мне нравятся, либо авторы, которых я очень уважаю», — рассказала Гузель Яхина.

Она добавила, что для диктанта были выбраны три текста, которые войдут в её новый роман «Дети мои». Он посвящён немцам Поволжья и повествует о судьбе немецкой автономии на Волге в период с 1916 по 1938 годы. Тексты называются «Утро», «День», «Вечер».

«С первого взгляда может показаться, что они вымышлены, но в каждой части „утоплен“ кусочек реальной жизни немцев Поволжья», — добавила Гузель Яхина.

Для проведения Тотального диктанта в 2018 году организаторы изменили правила: автор текста не приедет традиционно в Новосибирск, а прочитает своё произведение в выбранном открытым голосованием городе — столице диктанта. На начальном этапе голосования лидировал Иркутск.

Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Леонид Юзефович.

Напомним, что в 2017 году автором текста Тотального диктанта стал Леонид Юзефович. Его роман «Зимняя дорога» был одним из фаворитов «Русского Букера» и принёс в 2016 году писателю две премии — «Национальный бестселлер» и «Большая книга».