 

Автором текста для Тотального диктанта в 2018 году станет Гузель Яхина

 29 ноября, 16:37
подходящие темы
Автором текста для Тотального диктанта в 2018 году станет Гузель Яхина
Фото с сайта irl.by

Пресс-конференция, на которой объявили автора текста для Тотального диктанта в 2018 году состоялась в Москве; акция впервые прошла в Новосибирске в 2004 году, передаёт корреспондент Сиб.фм 29 ноября, наблюдая за трансляцией ТАСС.

Автором текста для Тотального диктанта в 2018 году станет Гузель Яхина. Она является автором романа «Зулейха открывает глаза», вышедшего в 2015 году и принёсшего ей известность. Произведение рассказывает о раскулачивании в 1930-х годах, за него автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года». Писательница родилась в Казани в 1977 году, окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино.

«Для меня это очень большая радость — участвовать в Тотальном диктанте. Решение я приняла моментально. Для меня это честь, потому что предыдущие участники — либо писатели, которые мне нравятся, либо авторы, которых я очень уважаю», — рассказала Гузель Яхина.

Она добавила, что для диктанта были выбраны три текста, которые войдут в её новый роман «Дети мои». Он посвящён немцам Поволжья и повествует о судьбе немецкой автономии на Волге в период с 1916 по 1938 годы. Тексты называются «Утро», «День», «Вечер».

«С первого взгляда может показаться, что они вымышлены, но в каждой части „утоплен“ кусочек реальной жизни немцев Поволжья», — добавила Гузель Яхина.

Для проведения Тотального диктанта в 2018 году организаторы изменили правила: автор текста не приедет традиционно в Новосибирск, а прочитает своё произведение в выбранном открытым голосованием городе — столице диктанта. На начальном этапе голосования лидировал Иркутск.

Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Леонид Юзефович.

Напомним, что в 2017 году автором текста Тотального диктанта стал Леонид Юзефович. Его роман «Зимняя дорога» был одним из фаворитов «Русского Букера» и принёс в 2016 году писателю две премии — «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 ноября, 12:05 • интервью

Под кожу не зашли

Режиссёр и герой его фильма — о том, как менялся замысел в процессе создания картины и что понимается под интервью.

За базар — на кичу?

 23 ноября, 11:47 • колонка
Алексей Федяров
правозащитник
 22 ноября, 12:54 • интервью

Понять, как они тикают

Чем хорош метод изучения школьных предметов на двух языках, какие особенности есть у немецкой системы преподавания и какие акценты должны расставлять учителя.
самое популярное
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
присоединяйтесь!
    