Должница перебила посуду, чтобы она не досталась приставам в Новосибирске

В ответ на визит судебных приставов жительница Новосибирска разбила плазму, посуду и стекла в серванте, чтобы имущество не забрали за долги; женщина длительное время не оплачивала кредит в банке, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения пресс-службы регионального ведомства.

Когда приставы вместе с представителем кредитной организации пришли в общежитие к 27-летней должнице, её мать столкнула со стола плазменный монитор, он разбился. После этого женщина начала бить посуду и стекло в серванте, приняв решение любыми путями не дать описать технику в счёт долгов.

«Возвысившую голос до невообразимых высот родственницу насилу успокоила неплательщица, разрешив конфликт предложением арестовать её телефон, лишь бы только мама перестала вести себя неподобающим образом», — сказано в сообщении.

Пристав-исполнитель арестовал IPhone 7, пояснив при этом, что, если в течение 10 дней женщина не заплатит 124 тысячи рублей, которые она задолжала кредитной организации, её смартфон будет продан, а деньги пойдут в счёт погашения долга.

Напомним, что в ноябре судебные приставы Томска заставили должника начать погашать долги перед банком, арестовав его машину, которую тот неудачно спрятал от них.