 

Должница перебила посуду, чтобы она не досталась приставам в Новосибирске

 29 ноября, 18:05
были упомянуты
подходящие темы
Должница перебила посуду, чтобы она не досталась приставам в Новосибирске
Фото с сайта womanjour.ru

В ответ на визит судебных приставов жительница Новосибирска разбила плазму, посуду и стекла в серванте, чтобы имущество не забрали за долги; женщина длительное время не оплачивала кредит в банке, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения пресс-службы регионального ведомства.

Когда приставы вместе с представителем кредитной организации пришли в общежитие к 27-летней должнице, её мать столкнула со стола плазменный монитор, он разбился. После этого женщина начала бить посуду и стекло в серванте, приняв решение любыми путями не дать описать технику в счёт долгов.

«Возвысившую голос до невообразимых высот родственницу насилу успокоила неплательщица, разрешив конфликт предложением арестовать её телефон, лишь бы только мама перестала вести себя неподобающим образом», — сказано в сообщении.

Пристав-исполнитель арестовал IPhone 7, пояснив при этом, что, если в течение 10 дней женщина не заплатит 124 тысячи рублей, которые она задолжала кредитной организации, её смартфон будет продан, а деньги пойдут в счёт погашения долга.

Напомним, что в ноябре судебные приставы Томска заставили должника начать погашать долги перед банком, арестовав его машину, которую тот неудачно спрятал от них.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 ноября, 14:33 • короче

Короче: лжеволонтёры

Какие способы передачи денег нуждающимся безопасны, а при каких ваши деньги не попадут к адресату и почему не нужно верить людям с ящиками на улице.
 28 ноября, 08:00 • короче

Короче: пенсионные накопления

Сколько процентов составляет накопительная часть пенсии, куда лучше её положить и как получать от неё доходы.
 23 ноября, 15:17 • интервью

Полувековая аргентинская молодость

Насколько в Аргентине любят семью и детей, как легко обходятся без алкоголя и с кем находят общие взгляды на жизнь.
самое популярное
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
присоединяйтесь!
    