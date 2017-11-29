Драка школьниц в Красноярске закончилась тяжкими травмами

Конфликт между двумя 14-летними школьницами в Красноярске закончился дракой и последующей госпитализацией одной из них; в больнице выяснилось, что девушка страдает тяжёлым хроническим заболеванием, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения регионального следкома.

Драка произошла в школе № 23, расположенной в Свердловском районе города, её причиной стали личные неприязненные отношения между двумя одноклассницами. После рукопашной схватки обе участницы конфликта разошлись по домам, и только потом одна из них пожаловалась матери на сильные головные боли. Через пять дней состояние её здоровья резко ухудшилось, и ей потребовалась госпитализация.

В тяжёлом состоянии девушку доставили в больницу № 20, где она продолжает находиться в данный момент. Полученные в драке ушибы усугубляются хроническим заболеванием пострадавшей. Поскольку школьный конфликт привёл к таким серьёзным последствиям, региональный следком начал доследственную проверку по факту драки: опрашиваются учителя, врачи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в марте 2015 года группа молодёжи в Иркутске избила студентов-лингвистов в килтах, приняв их за геев.