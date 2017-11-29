 

Газификация Красноярского края оценена в 250 млрд рублей

 29 ноября, 16:42
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Газификация Красноярского края оценена в 250 млрд рублей
Глава «Газпрома» Алексей Миллер (слева), фото с сайта globallookpress.com

Власти Красноярского края оценивают газификацию региона в 250 млрд рублей, предварительная схема, по которой пройдёт магистральная газовая труба, уже согласована в «Газпроме», узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения красноярского телеканала «Прима».

Предполагается, что газ будет направляться в регион с территории соседней Кемеровской области, а именно от села Проскоково. Труба пройдёт через 16 районов и 10 городов Красноярского края и выйдет на границу с Иркутской областью.

В разработанной схеме прописаны технические параметры магистральной трубы, мощности перекачивающих насосов. Сроки начала строительства не определены. По словам министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолия Цыкалова, следующий этап реализации проекта — взаимодействие врио губернатора Александра Усса с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.

Напомним, в феврале 2015 года сообщалось, что «Газпром» выделит 500 млн рублей для завершения строительства объектов газоснабжения и газификации в Новосибирской области.

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