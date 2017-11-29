Генерал-полковник из Новосибирска возглавил Воздушно-космические силы России

Президент Владимир Путин назначил уроженца Новосибирска Сергея Суровикина командующим Воздушно-космическими силами России, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения газеты «Красная звезда».

Отмечается, что с октября 2013 года до назначения он командовал войсками Восточного военного округа. Кроме того Суровикин возглавлял российскую группировку войск в Сирии.

«Отметим, что именно под командованием генерал-полковника Сергея Суровикина российская группировка войск в Сирии во взаимодействии с сирийскими вооружёнными силами достигла максимальных успехов в борьбе с международным терроризмом, почти уничтожив его оплот в этой арабской республике», — сказано в сообщении.

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В Омске он окончил высшее общевойсковое командное училище. А в последующем — с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба.

С июня 2004 года он командовал 42-й гвардейской дивизией, которая располагалась на территории Чеченской Республики, а затем 20-й общевой­сковой армией. В ноябре 2008 года он был назначен начальником главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России.

С января 2010 года занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а после Центрального военного округа. С апреля 2012 года служил в центральном аппарате Министерства обороны. С октября 2012 года был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

В сентябре СМИ стало известно о возможном назначении Сергея Суровикина Воздушно-космические силы (ВКС).

Напомним, что в октябре бывший наблюдатель миссии ООН в Африке стал спикером заксобрания Красноярского края.