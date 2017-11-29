 

Комиссия по выборам мэра Барнаула не стала отсеивать кандидатов

 29 ноября, 08:38
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Комиссия по выборам мэра Барнаула не стала отсеивать кандидатов
Трое из кандидатов на пост мэра Барнаула, фото с сайта barnaul.org

Все четверо кандидатов на пост мэра Барнаула, выдвинувшиеся на непрямых выборах, продолжат борьбу далее, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения на официальном сайте столицы Алтайского края.

Отсеять одного или двух кандидатов могла комиссия по выборам, которая 28 ноября заслушала программы претендентов и оценила их профессиональную подготовку. По итогам собеседования комиссия приняла решение рекомендовать всех четверых кандидатов для избрания на должность главы города.

Очередной этап выборов пройдёт 1 декабря — за кандидатов будут голосовать депутаты городской думы Барнаула. Победителем выборов будет признан только тот, кто сумеет набрать больше половины голосов от списочной численности думы.

Среди четверых кандидатов есть действующий глава администрации Барнаула Сергей Дугин, проработавший в своей должности два последних года, он представляет партию «Единая Россия». Конкуренцию ему составлют однопартиец и депутат городской думы Юрий Ряполов, депутат гордумы от ЛДПР Кристина Юстус и выдвиженец от «Партии Роста» Павел Чеснов. Как уточняет интернет-издание Altapress.ru, Чеснов в начале 2000-х годов возглавлял исполком регионального отделения «Единой России».

Напомним, в декабре 2015 года интернет-пользователи выдвинули на пост мэра Барнаула кота Барсика.

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