Мониторинг радиационной обстановки на территории Красноярского края показал наличие в 70 километрах от столицы региона нетипичной концентрации радиоактивного изотопа рутения-106, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения телеканала ТВК.

Вещество было обнаружено в воздухе рядом с посёлком Большая Мурта и у села Сухобузимо в начале октября, однако информация об этом попала к СМИ только сейчас. Найденная концентрация изотопа рутений-106 оценивается не выше 0,24 микробеккереля на кубометр, что в десятки тысяч раз ниже опасных для человека значений.

Однако исследователей, которые проводили замеры (телеканал не называет организацию, которая отбирала пробы воздуха), насторожил сам факт обнаружения изотопа, поскольку он вообще не характерен для региона. В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили, что к ним не поступала информация о превышениях содержания рутения-106 в воздухе на территории региона. Однако специалисты ведомства обещали отреагировать на сообщение и провести дополнительные замеры.

Именно рутений-106 был обнаружен в конце сентября специалистами Росгидромета на Южном Урале в районе посёлков Аргаяш и Новогорный. Концентрация изотопа в пробах воздуха, собранных на этой территории, составила десятки микробеккерелей на кубометр — в сотни раз меньше предельно допустимого значения.

Через несколько дней продукты распада рутения-106 были зафиксированы в Татарстане, Волгограде и Ростове-на-Дону. С 29 сентября по 3 октября изотоп зафиксировали все европейские страны.

Напомним, в начале ноября специалисты Роспотребнадзора обнаружили в спортзале одной из школ города Осинники Кемеровской области повышенное содержание радиоактивных веществ.