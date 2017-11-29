 

Кузбасс получит 281,5 млн рублей на переселение жителей из домов около шахт

 29 ноября, 17:32
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Кузбасс получит 281,5 млн рублей на переселение жителей из домов около шахт
Фото Веры Сальницкой

Кемеровская область получит дополнительно 281,5 млн рублей из федерального бюджета на переселение жителей из домов, находящихся в опасной близости от шахт, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы администрации Кемеровской области 29 ноября.

Основной объём дополнительных средств будет направлен на переселение людей, живущих в моногородах: Анжеро-Судженске — 100,504 млн рублей для 66 семей, Прокопьевске — 100 млн рублей для 51 семьи, Киселёвске — 81 млн рублей для 46 семей.

Как отметили в пресс-службе, в результате дополнительного финансирования новоселье к Новому году смогут отпраздновать ещё 163 кузбасские семьи. Всего в 2017 году будет переселено 600 семей. Изначально на 2017 год было запланировано выделить 820 млн рублей из федерального бюджета Кемеровской области на эти цели для переселения 437 семей.

По информации областной администрации, с 1998 по 2016 годы в рамках программ по содействию в переселении с подработанных территорий в Кузбассе было потрачено 18 млрд рублей на переселение 17 036 семей.

Напомним, в августе Иркутской области выделили 95 млн рублей из средств резервного фонда на переселение жителей сгоревшего посёлка Бубновка.

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