 

Незаконные подключения в Новосибирске приводят к сбоям в работе бытовой техники

 29 ноября, 07:00
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Незаконные подключения в Новосибирске приводят к сбоям в работе бытовой техники
Фото с сайта eseti.ru

Большинство случаев некорректной работы электроприборов или освещения в домах жителей частного сектора Новосибирска связаны с действиями тех потребителей, которые незаконно подключаются к электросети, что приводит к незапланированной нагрузке, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения акционерного общества «Региональные электрические сети».

С жалобами на сбои в работе бытовой техники жители частных домов обращаются в АО «РЭС» периодически. Из-за перепадов напряжения в сети у потребителей начинают мигать осветительные приборы, перестают работать стиральные машины, чайники кипятят воду недопустимо долго. По всем подобным обращениям энергетики каждый раз проводят тщательную проверку.

«В большинстве случаев причиной снижения качества электроэнергии в жилых районах становятся действия соседей обратившихся жителей. Недобросовестные потребители, преследуя свои корыстные интересы в попытках получить сомнительную экономию, используют целый арсенал средств: от вмешательства в работу приборов учёта до монтажа скрытой проводки и осуществления самовольного подключения к электрическим сетям», — пояснили в «РЭС».

Электросети жилого сектора чётко рассчитаны на определённую нагрузку, исходя из количества легально оформленных технологических присоединений, и каждое незаконное подключение приводит к нарушению нормального режима работы сети, принося проблемы добросовестным потребителям. Подобные случаи самовольных подключений, которые годами становились причиной сбоев в работе бытовой техники, зафиксированы новосибирскими энергетиками на улицах 2-я Шоссейная и 3-я Чулымская, а также на улице Молодости.

В результате работниками «РЭС» в этих районах выявлены все нелегальные потребители, возможность повторного незаконного подключения исключена за счёт технических решений, проведена реконструкция электросетей. Принятые меры позволили не только восстановить стабильное и качественное энергоснабжение, но и повысили пожарную безопасность в районах частной жилой застройки, поскольку самовольные подключения чаще всего выполняются кустарно и могут приводить к возгораниям.

Напомним, до конца 2017 года АО «РЭС» намерено установить сотни тысяч «антимагнитных» пломб на электросчётчиках в домах Новосибирска.

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