Новосибирские учёные нашли три алмазных поля для спасения города Мирного

Новосибирские геологи рассказали о будущей безработице 40 тысяч жителей посёлка Мирного из-за закрытия рудника «Мир», учёные предложили начать добычу на трёх новых алмазных полях в Якутии и спасти всю отрасль, узнал 29 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Учёные новосибирских институтов СО РАН рассказали, как обеспечить выживание посёлка Мирного. По мнению специалистов, катастрофа на руднике «Мир» уменьшила добычу алмазов в России на 8 %, но к 2025 году добыча может упасть на треть.

«Почти все 40 тысяч жителей города Мирного рискуют стать безработными, если в радиусе ста километров не будут разведаны перспективные объекты. Кроме специалистов СО РАН сделать это не сможет никто», — отметил председатель СО РАН академик Валентин Пармон.

Специалисты Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН в конце 1970-х годов обнаружили признаки нового кимберлитового поля на участке Курунг-Юрях западнее посёлка Мирного.

Научрук Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН Николай Похиленко тогда собрал первые пробы и в составе экспедиции Игоря Богатых выяснил, что на участке Курунг-Юрях камни залегают на глубине до десяти метров, а коренное месторождение настоящих алмазов находится на склоне.

«Зачерпнул из мешочка... и достал алмаз размером с человеческий ноготь, шпинелевый двойник с красивым голубым отсветом. Его вес оказался семь карат», — вспомнил Николай Похиленко.

Новосибирские геологи нашли ещё один перспективный участок «Правобережный в 480 километрах от Мирного и в 120 километрах к югу от Айхала. По данным учёных, здесь должны находиться высокоалмазоносные трубки.

Другие поля есть в районе Лено-Анабарского междуречья, в арктической зоне Якутии. По мнению главы ИГиМ имени Соболева СО РАН Николая Похиленко, суть проблемы не в отсутствии залежей, способных заменить затопленную трубку «Мир», а в принятии решение АК «АЛРОСА» и государства об освоении новых полей, которое занимает 8-10 лет.

В Мирном кризисная ситуация возникла как результат стратегии в рамках советской системы «моногород — монопредприятие — моноотрасль», утверждают новосибирские экономисты.

«Россия и особенно Сибирь — это не только поле деятельности компаний-гигантов, занимающих в стране монопольное положение, здесь есть место и другим компаниям, другим инициативам. Увы, мы думали, что „это не про нас“, и развитие продолжало идти экстенсивно: одно крупное месторождение, затем другое. Открыть промысел еще грандиознее, чем ранее, добыть сырья ещё больше — и всё», — высказался директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков.

Напомним, что в октябре советник Горбачёва призвал Минэкономразвития РФ перечитать «Новосибирский манифест».