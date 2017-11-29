 

Новосибирские учёные нашли три алмазных поля для спасения города Мирного

 29 ноября, 16:01
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские учёные нашли три алмазных поля для спасения города Мирного
фото алексея дружинина с сайта www.rostec.ru

Новосибирские геологи рассказали о будущей безработице 40 тысяч жителей посёлка Мирного из-за закрытия рудника «Мир», учёные предложили начать добычу на трёх новых алмазных полях в Якутии и спасти всю отрасль, узнал 29 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Учёные новосибирских институтов СО РАН рассказали, как обеспечить выживание посёлка Мирного. По мнению специалистов, катастрофа на руднике «Мир» уменьшила добычу алмазов в России на 8 %, но к 2025 году добыча может упасть на треть.

«Почти все 40 тысяч жителей города Мирного рискуют стать безработными, если в радиусе ста километров не будут разведаны перспективные объекты. Кроме специалистов СО РАН сделать это не сможет никто», — отметил председатель СО РАН академик Валентин Пармон.

Специалисты Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН в конце 1970-х годов обнаружили признаки нового кимберлитового поля на участке Курунг-Юрях западнее посёлка Мирного.

Научрук Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН Николай Похиленко тогда собрал первые пробы и в составе экспедиции Игоря Богатых выяснил, что на участке Курунг-Юрях камни залегают на глубине до десяти метров, а коренное месторождение настоящих алмазов находится на склоне.

«Зачерпнул из мешочка... и достал алмаз размером с человеческий ноготь, шпинелевый двойник с красивым голубым отсветом. Его вес оказался семь карат», — вспомнил Николай Похиленко.

Новосибирские геологи нашли ещё один перспективный участок «Правобережный в 480 километрах от Мирного и в 120 километрах к югу от Айхала. По данным учёных, здесь должны находиться высокоалмазоносные трубки.

Другие поля есть в районе Лено-Анабарского междуречья, в арктической зоне Якутии. По мнению главы ИГиМ имени Соболева СО РАН Николая Похиленко, суть проблемы не в отсутствии залежей, способных заменить затопленную трубку «Мир», а в принятии решение АК «АЛРОСА» и государства об освоении новых полей, которое занимает 8-10 лет.

В Мирном кризисная ситуация возникла как результат стратегии в рамках советской системы «моногород — монопредприятие — моноотрасль», утверждают новосибирские экономисты.

«Россия и особенно Сибирь — это не только поле деятельности компаний-гигантов, занимающих в стране монопольное положение, здесь есть место и другим компаниям, другим инициативам. Увы, мы думали, что „это не про нас“, и развитие продолжало идти экстенсивно: одно крупное месторождение, затем другое. Открыть промысел еще грандиознее, чем ранее, добыть сырья ещё больше — и всё», — высказался директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков.

Напомним, что в октябре советник Горбачёва призвал Минэкономразвития РФ перечитать «Новосибирский манифест».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 ноября, 10:05 • короче

Короче: дизайн-код Новосибирска

Красота спасёт мир. Дизайн-код спасёт Новосибирск. Так ли это на самом деле и что такое вообще дизайн-код города, разбираемся в формате «Короче».
 1 ноября, 12:25 • интервью

Необдуманный и хаотичный

Фотограф Слава Степанов — о том, как чувство бесконечного любопытства повлияло на выбор профессии и как договариваться о съёмках.
 24 октября, 11:43 • статья

Géologie charmante по-русски

Автор короткометражного фильма «Наша земля» Ксения Луговская — о совместной работе сибирских и французских геологов.
самое популярное
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
присоединяйтесь!
    