Онлайн-ритейл идёт в сибирские регионы

На Сибирском форуме «Ритейл будущего», прошедшем 23 и 24 ноября в Новосибирске, эксперты рассказали о том, что крупные бренды массово увеличивают своё присутствие в регионах, а онлайн- и офлайн-технологии начинают проникать друг в друга, передаёт корреспондент Сиб.фм 29 ноября по итогам мероприятия.

Один из основных вопросов форума — какой канал продаж сейчас работает лучше: онлайн или офлайн? Эксперты отметили, что люди стали чаще покупать товары в интернет-магазинах и реже посещать обычные точки продаж. Но тенденции в подобной сфере неоднородны: если в столичных регионах люди уже привыкли пользоваться онлайн-сервисами для покупок, то, например, в Сибири этот канал продаж только начинают развивать.

«Половина рынка сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, оно и понятно: там очень большое проникновение интернета, покупательная способность выше, но темпы роста в этих регионах замедляются, потому что происходит перенасыщение. Онлайн-ритейлеры понимают: всё, что можно заработать в столицах, они уже заработали и развивают региональное присутствие», — рассказал в своём докладе коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» в компании Tele2 Алексей Ядрышников.

Ещё одна тенденция, которую выделили эксперты: онлайн- и офлайн-каналы продаж переплетаются. Недавно появился первый физически реальный магазин интернет-сервиса Amazon.com, а в салонах продажи одежды крупных брендов всё чаще можно встретить виртуальные зеркала, позволяющие примерить желаемую вещь, просто посмотрев на экран.

Из-за неоднородности развития разных стран и регионов ситуация в России выглядит иначе. Крупные ритейлеры стараются увеличить трафик людей в офлайн-магазинах, совмещая их, например, с кофейнями или другими подобными местами.

Сращивание онлайн- и офлайн-технологий приводит к появлению новых форматов привычных каналов продаж. Например, в салонах связи Tele2 скоро появятся маленькие почтовые отделения, в которых можно будет отправить или получить посылку.

Напомним, что в ноябре абоненты Tele2 в Сибири получат 10 Гб интернет-трафика в рамках акции по продвижению брендированных смартфонов оператора.