Красноярский учёный предложил ограничить количество «бабушкиной» еды и не нюхать её, чтобы продлить жизнь с помощью запуска процесса аутофагии, узнал 29 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СФУ.

Биолог из Сибирского федерального университета предложил рецепт, как прожить дольше 72,5 года. Научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ Олег Сутормин опубликовал колонку в научном блоге университета.

Учёный ссылается на результаты исследования коллег из Атлантического университета Флорида, США об активности генов белка AGT-18 в процессе запуска аутофагии у мушек-нематод. Аутофагия является процессом чистки организма от «внутриклеточного мусора», разрушенных белков и клеток, пояснил биолог.

Ограниченные в еде мухи прожили более чем на треть дольше, чем их сородичи в условиях изобилия продуктов. Согласно эксперименту только ограничение в еде, а не полный отказ или голодание даёт такие результаты. При этом мухи без обоняния жили дольше обычных, так как рецепторы не возбуждаются запахом еды.

«Как объяснить и не обидеть свою бабушку, почему я вместо кастрюли супа и 10 котлет стал ограничиваться одной тарелкой и четвертью котлетки?» — спросил читателей Олег Сутормин.

Напомним, что в сентябре томские учёные начали искать путь к счастью пенсионеров.