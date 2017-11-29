Пользователи рунета нашли остров имени Омска в Арабских Эмиратах

В Объединённых Арабских Эмиратах несколько островов получили имена в честь сибирских городов, узнал 28 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Ugra-news».

Острова, получившие имена в честь Омска, Барнаула и Кемерова, находятся в составе искусственного архипелага «Мир» на территории ОАЭ. Кроме того, на архипелаге расположен остров Сибирь.

«Мир» является крупнейшим искусственным архипелагом, его очертания напоминают контуры всех континентов Земли. Размеры островов варьируются от 14 тысяч до 83 тысяч квадратных метров, ширина проливов между ними составляет от 50 до 100 метров с глубиной от восьми до 16 метров.

В общем доступе есть информация, что остров Сибирь купила россиянка, владелица собирается выставить его по частям на продажу.

Напомним, в 2015 году московский блогер Илья Варламов выставил на аукцион котёнка по имени Омск; в 2016 году общественники предложили мэру Москвы назвать улицу в честь Омска.