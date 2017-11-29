 

Пользователи рунета нашли остров имени Омска в Арабских Эмиратах

 29 ноября, 16:39
подходящие темы
Пользователи рунета нашли остров имени Омска в Арабских Эмиратах
Фото с сайта maps.google.ru

В Объединённых Арабских Эмиратах несколько островов получили имена в честь сибирских городов, узнал 28 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Ugra-news».

Острова, получившие имена в честь Омска, Барнаула и Кемерова, находятся в составе искусственного архипелага «Мир» на территории ОАЭ. Кроме того, на архипелаге расположен остров Сибирь.

«Мир» является крупнейшим искусственным архипелагом, его очертания напоминают контуры всех континентов Земли. Размеры островов варьируются от 14 тысяч до 83 тысяч квадратных метров, ширина проливов между ними составляет от 50 до 100 метров с глубиной от восьми до 16 метров.

В общем доступе есть информация, что остров Сибирь купила россиянка, владелица собирается выставить его по частям на продажу.

Напомним, в 2015 году московский блогер Илья Варламов выставил на аукцион котёнка по имени Омск; в 2016 году общественники предложили мэру Москвы назвать улицу в честь Омска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 ноября, 12:25 • интервью

Необдуманный и хаотичный

Фотограф Слава Степанов — о том, как чувство бесконечного любопытства повлияло на выбор профессии и как договариваться о съёмках.
 3 октября, 07:00 • интервью

Спекулятивность дизайна

Теоретик дизайна Бенджамин Браттон о том, какие интерфейсы помогут заглянуть в будущее и как измерять город.

Дом для хоккея

 27 сентября, 22:14 • колонка
Совет депутатов
города Новосибирска
самое популярное
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
присоединяйтесь!
    