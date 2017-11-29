Психологи запретили Деда Мороза в новосибирских детсадах

Новый 2018 год детские сады Новосибирска могут отметить без Деда Мороза — даже родителям для исполнения роли волшебника предстоит пройти через ряд формальностей, узнал 29 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте РБК.

Психологи и чиновники считают, что утренники в детских садах лучше провести без Деда Мороза.

«Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен — так поясняют эксперты. Поэтому в младшие группы можно звать только Снегурочку, но этого психологи не советуют», — цитирует РБК главу департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову.

Терешкова также подчеркнула, что Дед Мороз должен иметь справку об отсутствии судимости и медицинскую книжку, даже если это переодетый папа.

Кроме того, в детских садах запрещён сбор денег на аниматоров в костюмах Дедов Морозов. Однако родители могут пригласить актёра, подав заявление от имени родительского комитета. Эта тенденция наблюдается сразу в нескольких городах России, сообщает РБК.

Напомним, в ноябре братский детский сад потребовал провести новогодний утренник без супергероев.