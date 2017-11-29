 

Родители сибирских городов примут участие в исследовании безопасности детей на дороге

 29 ноября, 16:39
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Родители сибирских городов примут участие в исследовании безопасности детей на дороге
Фото Алёны Мартыновой

Сибирские города присоединились к опросу родителей в рамках Всероссийского марафона безопасности детей на дороге «Зебра» — на основе результатов опроса будут определены основные проблемы в обучении детей дорожной грамоте, рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь марафона Иван Ефимов 29 ноября.

Авторы марафона запустили на своём сайте родительский опрос. Принять участие в исследовании можно с 29 ноября по 17 декабря. Опросник для исследования составила известный детский психолог, колумнист журнала «Сноб», автор бестселлера «Класс коррекции» Катерина Мурашова.

Родителей просят поделиться мнением, с какого возраста нужно учить детей безопасности на дороге, кто должен этим заниматься, какие слова и приёмы при этом использовать. Некоторые вопросы призваны выяснить, с какими трудностями родители сталкиваются при объяснении своим детям правил дорожного движения, а также что нужно сделать для снижения детского травматизма на дорогах.


Проверь тормоза — спаси ребёнка

Опросник включает в себя всего 10 вопросов. Каждый участник получит бесплатно книгу Катерины Мурашовой «Ваш непонятный ребёнок».

— Каждый родитель трепетно оберегает своего ребёнка, старается объяснить правила взрослого мира. Зачастую эти объяснения неструктурированы, случаются время от времени, либо, наоборот, основаны на регулярном устрашении ребёнка последствиями аварий, — прокомментировала Катерина Мурашова. — Опрос продемонстрирует информационный срез, как родители в действительности занимаются обучением детей дорожной грамоте, считают ли вообще нужным уделять этому особое внимание.

На основе результатов опроса будут определены основные проблемы обучения детей правилам дорожного движения и сформулированы рекомендации по их решению и советы для родителей — как же учить детей правильно.

Всероссийский марафон безопасности детей на дороге «Зебра» проводится в 43 городах России с 10 ноября 2017 года по 10 января 2018 года. Это комплексный социальный проект, направленный на заботу о безопасности детей на дороге и строительство детских учебных автогородков.

По данным Центра защиты прав и интересов детей при Минобрнауки России, тема безопасности на дорогах изучается в начальных классах школы — на предмете «Окружающий мир», в средних классах — во время уроков ОБЖ. Некоторые школы проводят совместные занятия с ГИБДД. В России реализуется федеральная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы». Однако проблема гибели детей в авариях остаётся по-прежнему актуальной. За десять месяцев 2017 года в городах Сибири зафиксировано 3 047 аварий, в которых погиб 141 ребёнок, 3 318 детей и подростков были травмированы.

Напомним, в октябре двое детей погибли в результате наезда иномарки на пешеходном переходе под Красноярском.

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