Росгвардеец проехал на красный сигнал светофора и травмировал ребёнка в Томской области

В городе Северске Томской области перед судом предстанет сотрудник Росгвардии, который, управляя служебным автомобилем, сбил на пешеходном переходе ребёнка, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения регионального следкома.

Наезд был совершён 19 сентября в дневное время. Гвардеец двигался по улицам Северска на автомобиле с включёнными световыми и звуковыми сигналами. На одном из участков Коммунистического проспекта он решил, не останавливаясь, проехать регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. При этом мужчина не убедился, что дорога свободна от пешеходов.

В результате машина сбила девятилетнюю девочку, которая в этот момент переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Удар ребёнка об автомобиль и последующее его падение на асфальт привели к травмам, которые расцениваются врачами как тяжкий вред здоровью.

В отношении сотрудника Росгвардии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.

Напомним, в июне сотрудник полиции насмерть задавил двухлетнего ребёнка в Туве.