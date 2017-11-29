Совет Федерации признал прожившего в Лондоне более 20 лет Хворостовского большим патриотом

Очередное заседание Совета Федерации началось с минуты молчания в память о скончавшемся в Лондоне оперном певце уроженце Красноярского края Дмитрие Хворостовском, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября, ознакомившись с прямой трансляцией заседания.

Спикер верхней палаты Федерального собрания Валентина Матвиенко, объявляя минуту молчания, отметила, что Хворостовский был талантливым артистом, которого любили и почитали миллионы людей. По её словам, исполнитель «блестяще реализовал своё дарование» и, несмотря на все звания, награды и мировую известность, «всегда оставался добрым, открытым, жизнелюбивым человеком».

«Он был большим патриотом своего отечества. Мы искренне восхищались замечательным творчеством Дмитрия Александровича, уважали, ценили его. Светлая память о нём сохранится в истории отечественной культуры и мировой культуры, в сердцах всех, кто его знал», — заявила спикер.

Исполнитель скончался 22 ноября в Лондоне, где постоянно проживал с 1994 года. Согласно завещанию, тело Хворостовского было кремировано в России, часть праха была захоронена в Москве, часть — доставлена в Красноярск. Как уточняет ТАСС, в Красноярске капсула с прахом будет храниться в неком специализированном учреждении, пока местные власти не определятся, где её можно захоронить.

Напомним, Американская академия звукозаписи посмертно номинировала Хворостовского на премию «Грэмми».