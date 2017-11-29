 

Врио губернатора НСО назвал другие варианты размещения новой ледовой арены

 29 ноября, 07:28
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Врио губернатора НСО назвал другие варианты размещения новой ледовой арены
Фото с сайта pixabay.com

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему два из четырёх существующих вариантов размещения будущего ЛДС будут препятствовать проведению Чемпионата мира по хоккею, передаёт 29 ноября корреспондент Сиб.фм по итогам встречи в пресс-центре правительства Новосибирской области.

По словам Травникова, на данный момент рассматривается четыре варианта размещения будущего ЛДС: Горский жилмассив, район Экспоцентра, военный городок и сад Мичуринцев.

«Различные варианты имеют разную привлекательность с точки зрения развития хоккея, с точки зрения развития ледового дворца как объекта спортивного и как культурного, — подчеркнул Травников.

Однако, по словам врио губернатора, земля, на которой расположены военный городок и сад Мичуринцев, является федеральной собственностью, поэтому процесс может затянуться. Строительству будут предшествовать переговоры с пользователями земельных участков, с собственниками земельных участков, процедура перевода земли в областную и региональную собственность, а также процедура внесения изменений в генплан и в правила землепользования застройки города.

«То есть, мы понимаем, что, если мы останавливаемся на этих вариантах, то к Чемпионату мира мы точно не успеваем. Тысяча процентов, что Чемпионат мира на территории района проводить будет нельзя, — заметил врио губернатора НСО. — На сегодняшний день остро стоит вопрос: получит ли город Новосибирск право провести молодёжный чемпионат мира по хоккею? Это тоже чрезвычайно важно, это серьёзная имиджевая вещь, не каждый город получает такое право. И хотелось, чтобы это право заслужила столица Сибири».

Кроме того, врио губернатора назвал возможные альтернативные варианты финансирования проекта.

«Мы убедились, что полностью профинансировать из бюджетов всех уровней такой крупный объект не получится. Всё равно инвестиционные вложения нужно привлекать, — рассказал Травников. — Сегодня основной вариант, который предлагался, —это комплексное освоение территорий, когда на смежном объединённом земельном участке строится ледовый дворец, проводится благоустройство территории, какие-то социальные объекты, а для компенсации расходов инвестора рядом строится жилищный комплекс, и за счёт продажи жилья инвестор частично компенсирует свои вложения».

Решение по поводу места размещения нового ЛДС будет принято не позднее апреля 2018 года, пообещал Травников, при этом к строительству приступят до конца 2018 года.

Напомним, 28 ноября мэр Новосибирска предложил три места для строительства новой ледовой арены.

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