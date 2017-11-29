 

Замдиректора оборонного завода на Алтае обвиняется в получении более 3 млн рублей откатов

 29 ноября, 17:51
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Замдиректора оборонного завода на Алтае обвиняется в получении более 3 млн рублей откатов
Фото с сайта wikipedia.org

В Алтайском крае обвинение в получении взяток предъявлено заместителю генерального директора по коммерческим вопросам и финансам АО «Алтайский приборостроительный завод „Ротор“» (входит в концерн «ЦНИИ „Электроприбор“»), узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения регионального следкома.

Предприятие было создано в Барнауле в 1959 году как оборонное. Специализируется на выпуске навигационных приборов для флота и авиации, в частности гироскопических элементов для атомных подводных лодок. Специалисты завода выполняют работы по техническому обслуживанию систем на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» и на тяжёлом ракетном крейсере «Пётр Великий». С середины 1980-х годов на заводе налажен выпуск товаров народного потребления.

По данным следствия, в период с апреля 2015 года по март 2017 года заместитель гендиректора «Ротора» и подчинённый ему начальник отдела обеспечения материальными ресурсами являлись участниками преступной схемы. За содействие в заключении нескольких контрактов на поставки для нужд завода они получили от московского коммерсанта в общей сложности более 2,9 млн рублей.

Кроме того, в апреле 2017 года замдиректора получил взятку в сумме 160 тысяч рублей от гражданина, пожелавшего по выгодной цене купить списанное с баланса предприятия имущество. Деньги были переданы за содействие в подписании договора купли-продажи техники.

В отношении замдиректора и его подчинённого возбуждено уголовное дело по части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном и особо крупном размере»). Обоим грозит до 15 лет лишения свободы, в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Напомним, ранее ФСБ выявила систему откатов при проведении закупок на атомном предприятии ГХК в городе Железногорске Красноярского края.

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