Житель Иркутской области угнал автомобиль скорой помощи в свой день рождения

В посёлке Куйтун Иркутской области полиция задержала двух местных жителей, которые угнали автомобиль скорой помощи; они были пьяны, потому что праздновали день рождения одного из них, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В дежурную часть отделения полиции в посёлке Куйтун поступило сообщение об угоне с территории центральной районной больницы медицинской «ГАЗели». Сотрудники патрульной службы нашли машину около села Мингатуй.

«Прибывший экипаж ГИБДД застал в салоне транспортного средства двух мужчин, по внешним признакам находящихся в состоянии опьянения», — сказано в сообщении.

На видео, которое опубликовала полиция, один из мужчин говорит, что пил, потому что у него день рождения. А второй заявил, что в момент угона он спал на переднем сиденье и не помнит, как оказался в машине. По факту угона медицинского авто полиция проводит проверку.

Напомним, что в январе иркутский карманник-рецидивист, уходя от погони, около километра вёз сотрудника уголовного розыска на капоте своей машины.