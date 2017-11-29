 

Житель Иркутской области угнал автомобиль скорой помощи в свой день рождения

 29 ноября, 07:08
подходящие темы
Житель Иркутской области угнал автомобиль скорой помощи в свой день рождения
Фото с сайта globallookpress.com

В посёлке Куйтун Иркутской области полиция задержала двух местных жителей, которые угнали автомобиль скорой помощи; они были пьяны, потому что праздновали день рождения одного из них, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В дежурную часть отделения полиции в посёлке Куйтун поступило сообщение об угоне с территории центральной районной больницы медицинской «ГАЗели». Сотрудники патрульной службы нашли машину около села Мингатуй.

«Прибывший экипаж ГИБДД застал в салоне транспортного средства двух мужчин, по внешним признакам находящихся в состоянии опьянения», — сказано в сообщении.

На видео, которое опубликовала полиция, один из мужчин говорит, что пил, потому что у него день рождения. А второй заявил, что в момент угона он спал на переднем сиденье и не помнит, как оказался в машине. По факту угона медицинского авто полиция проводит проверку.

Напомним, что в январе иркутский карманник-рецидивист, уходя от погони, около километра вёз сотрудника уголовного розыска на капоте своей машины.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 ноября, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 11 октября, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 9 октября, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
присоединяйтесь!
    