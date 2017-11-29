 

Житель Новосибирска отправится в колонию за удар ногой в челюсть полицейского

 29 ноября, 19:26
подходящие темы
Житель Новосибирска отправится в колонию за удар ногой в челюсть полицейского
Фото с сайта globallookpress.com

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к одному году и девяти месяцам колонии строгого режима мужчину, который сначала оскорбил полицейского, а затем ударил его ногой в челюсть, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения областной прокуратуры.

Нападение на стража порядка было совершено в сентябре 2017 года. Наряд ППС патрулировал улицы города и в одном из общественных мест заметил мужчину, распивающего спиртное. Сотрудники полиции вступили с нарушителем в беседу, пытаясь разъяснить ему суть совершённого им административного правонарушения.

В ответ нетрезвый мужчина в присутствии свидетелей неоднократно оскорбил одного из полицейских, используя нецензурную брань, что является уголовным преступлением. Нарушителя доставили в отдел полиции, где тот повёл себя ещё более агрессивно и, находясь в следственном кабинете, нанёс доставившему его полицейскому удар ногой в область челюсти.

После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и по статье 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»).

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Он был взят под стражу в зале судебного заседания.

Напомним, в июне жительница Новосибирска получила два года лишения свободы за избиение полицейских.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 октября, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 30 июня, 14:42 • статья

Особо опасный эколог

Кому выгодно, чтобы новосибирский эколог Тимур Усманов сидел за решёткой и что не так в его уголовном деле? Давайте разбираться.
 10 мая, 13:30 • интервью

Даже виновного нельзя убивать в изоляторе

Как сделать российскую судебную систему справедливой? Корреспондент Сиб.фи поговорил с правозащитниками фонда «Русь сидящая» о том, как они помогают осуждённым и их семьям.
самое популярное
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
присоединяйтесь!
    