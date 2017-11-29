Житель Новосибирска отправится в колонию за удар ногой в челюсть полицейского

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к одному году и девяти месяцам колонии строгого режима мужчину, который сначала оскорбил полицейского, а затем ударил его ногой в челюсть, узнал корреспондент Сиб.фм 29 ноября из сообщения областной прокуратуры.

Нападение на стража порядка было совершено в сентябре 2017 года. Наряд ППС патрулировал улицы города и в одном из общественных мест заметил мужчину, распивающего спиртное. Сотрудники полиции вступили с нарушителем в беседу, пытаясь разъяснить ему суть совершённого им административного правонарушения.

В ответ нетрезвый мужчина в присутствии свидетелей неоднократно оскорбил одного из полицейских, используя нецензурную брань, что является уголовным преступлением. Нарушителя доставили в отдел полиции, где тот повёл себя ещё более агрессивно и, находясь в следственном кабинете, нанёс доставившему его полицейскому удар ногой в область челюсти.

После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и по статье 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»).

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Он был взят под стражу в зале судебного заседания.

Напомним, в июне жительница Новосибирска получила два года лишения свободы за избиение полицейских.