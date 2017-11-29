Житель Новосибирской области выиграл в лотерею квартиру за 2 млн рублей

Купивший лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России» житель Новосибирской области выиграл квартиру за 2 млн рублей, сообщил корреспонденту Сиб.фм 29 ноября представитель «Почты России» в Сибири Антон Калтыгин.

26 ноября в 1207-м тираже «Русского лото» было разыграно 14 квартир стоимостью 2 млн рублей каждая. Как рассказал Антон Калтыгин, один из выигрышных билетов был куплен в отделении «Почты России» в Новосибирской области. Получить свой приз победитель может до 8 июня 2018 года.

«Люди с таким крупным выигрышем, как правило, обращаются напрямую к организаторам лотереи, поэтому мы не можем сказать, ни как зовут человека, ни даже точный населённый пункт, где он купил билет», — сказал Калтыгин.

С начала 2017 года жители Новосибирской области приобрели в отделениях «Почты России» более полумиллиона лотерейных билетов. По данным продаж государственных лотерей, реализация билетов за девять месяцев 2017 года выросла на 79,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, в октябре разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира досталась жителю Новосибирской области, который также купил лотерейный билет в отделении «Почты России».