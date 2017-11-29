Жителей двух новосибирских улиц рассорил пешеходный мост

Жители ЖК «Астра» и ЖК «Тихая гавань» второй год подряд не могут прийти к соглашению по поводу пешеходного моста в Новосибирске — в результате переход был перегорожен бетонной плитой из соображений безопасности, рассказал 29 ноября корреспонденту Сиб.фм лидер инициативной группы жителей улицы Овражной Сергей Зайцев.

В среду, 29 ноября, состоялись публичные слушания по проекту постановления мэрии по установлению о наложении публичного сервитута для прохода и организации пешеходного движения от пешеходного моста с улицы Танковая в сторону площади Калинина.

Ранее на мосту была установлена бетонная плита, перекрывающая проход. Одновременно с плитой на развлекательном сайте «Пикабу» появился пост, написанный одним из жителей улицы Танковой.

«Жители улицы Танковой в Новосибирске живут на полуострове на слиянии двух рек, которые текут по дну глубокого оврага, и добирались до метро по хлипкому деревянному мостику через речку. В 2008 году на другом берегу на улице Овражной началось строительство высоток (ЖК „Тихая гавань“), и деревянный мост снесли, а проход закрыли, из-за чего путь до метро стал занимать не 800 метров, а четыре километра в обход», — рассказал на «Пикабу» автор под ником Karamaslo.

Новый мост в строительной компании пообещали жителям нового и старого жилых комплексов в конце 2015 года, а открыли в ноябре 2016 года. Как пояснил представитель инициативной группы «Ельцовка Первая» Андрей Полянский, идея установки моста принадлежит ЗАО «Строитель».

Однако собственники квартир ЖК «Тихая гавань» видели ситуацию иначе. Они заявили, «что не пустят к своим домам жителей пятиэтажек» с улицы Танковой. В качестве аргументов было озвучено, что будет грязно и понадобится ещё один дворник. Кроме того, они опасаются за целостность подъездов и площадок. В результате ЖК обнесли забором.

«В связи с тем, что всё-таки жители „Тихой гавани“ установили там забор, „Строитель“ не смог вывести к ним во двор этот мостик, а загнул его выход в долину реки. Следующим логичным шагом было бы провести там благоустроенную дорожку по долине реки. Но это, к сожалению, никто сделать так и не смог. Фирма ЗАО „Строитель“ объявила себя банкротом. И всё это было брошено, — рассказал Полянский, — То есть, они потратили, по некоторым оценкам, 50 млн рублей на строительство мостика, но 2 млн рублей на то, чтобы соорудить дорожку, они почему-то зажали».

Как написал Karamaslo на развлекательном ресурсе «Пикабу», бетонной плитой мост был закрыт по решению администрации Заельцовского района.

Лидер инициативной группы жителей улицы Овражной Сергей Зайцев пояснил, что забор был установлен из соображений безопасности пешеходов, обходящих «Тихую гавань» по краю оврага.

«Это муниципальная земля, а там имеются опасные инженерные сооружения. С одной стороны, можно понять людей, которые пытаются карабкаться по крутым склонам, чтоб быстрее дойти до станции метро. Но в случае чего ответственность за это будет лежать на мэрии», — объяснил Зайцев.

По его словам, в ходе публичных слушаний организационным комитетом постановление о наложении публичного сервитута не было принято. Таким образом, были услышаны доводы жителей улицы Овражной.

«Мы должны выработать тот вариант для организации пешеходного прохода со стороны Овражной в сторону площади Калинина, не затрагивающие придомовую территорию, который будет устраивать все заинтересованные стороны», — уверен Зайцев.

Напомним, в ноябре пользователи рунета признали абсурдным пешеходный переход в иркутском селе.