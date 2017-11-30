Бесплатная автошкола для людей с ограниченными возможностями открылась в Новосибирске

В Новосибирске открылась единственная в Сибири бесплатная автошкола для людей с ограниченными возможностями, сообщила корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области Софья Любимова 30 ноября.

Автошкола входит в структуру Областного комплексного центра социальной адаптации граждан, подведомственного министерству социального развития региона. 30 ноября началось обучение у двух групп по 25 учеников. После сдачи экзамена им выдадут водительские удостоверения категории «В».

По плану, обучение в рамках государственного задания на бесплатной основе каждый год будут проходить не менее 65 людей с ограниченными возможностями. В дальнейшем автошкола сможет бесплатно принять до 130 человек в год.

«Открытие автошколы — одно из значимых мероприятий в рамках создания в регионе доступной среды. Уверен, что получение водительских прав поможет гражданам с инвалидностью социализироваться в обществе», — сказал на открытии автошколы министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

В автопарке школы — пять автомобилей, два из которых с ручным управлением и предназначены для маломобильных людей. Автошкола оснащена профессиональным автодромом с твёрдым асфальтовым покрытием площадью 2 500 квадратных метров.

Стоит отметить, что обучать в школе будут в том числе и на языке жестов. Срок обучения составит 200/198 часов: 144 часа теории; 54 часа практики вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач или 56 часов на машине с механикой; четыре часа займёт итоговая аттестация.

Напомним, в мае пресс-служба правительства Новосибирской области отчиталась о потраченных властями в 2016 году 33 млн рублей на повышение доступности услуг сферы образования, физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями.