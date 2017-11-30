 

Олимпийский чемпион Карелин приехал на открытие ледового дворца под Новосибирском

 30 ноября, 11:36
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Олимпийский чемпион Карелин приехал на открытие ледового дворца под Новосибирском
Фото с сайта uznayvse.ru

Новый ледовый дворец открылся в Новосибирской области — на торжественную церемонию в город Искитим приехал олимпийские чемпионы Александр Карелин и Алексей Касатонов, узнал 30 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте телеканала «ГТРК-Новосибирск».

В городе Искитиме Новосибирской области состоялось торжественное открытие ледового дворца имени двукратного олимпийского чемпиона, хоккеиста Алексея Касатонова. Дворец получил название «Арена 300». Сам Касатонов прибыл на открытие арены в среду, 29 ноября.

«Да, честно, хочется меньше говорить, хочется выйти (на лёд, — прим. Сиб.фм). Но я думаю, со временем, когда здесь появится команда ночной хоккейной лиги, мы привезём наших легенд и сыграем настоящий матч», — цитирует издание защитника сборной СССР Касатонова.

Помимо Алексея Касатонова на церемонии открытия присутствовали чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Многофункциональный спортивный комплекс вмещает в себя гостиницу для команд из других городов, тренажёрные залы, беговые дорожки и трибуны на три тысячи болельщиков. А кроме того, Зал олимпийской славы спортсменов из Новосибирской области.

На строительство арены средства из бюджета не привлекались, спорткомплекс был построен за два года.

Напомним, в начале ноября мэр Новосибирска пообещал встретиться с хоккеистом Владиславом Третьяком и обсудить строительство ЛДС в Новосибирске.

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