Дело бывшего милиционера об убийстве 19 женщин рассмотрит суд присяжных в Новосибирске

Новосибирский суд присяжных рассмотрит дело 52-летнего экс-милиционера Евгения Ч., который обвиняется в убийствах и расчленении 19 женщин, совершённых с 1998 по 2005 годы, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь регионального следкома Дмитрий Чечулин 30 ноября.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Новосибирска Евгения Ч., обвиняемого в совершении 19 убийств женщин по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»), а также одной кражи по статье 158 УК РФ.

30 ноября в новосибирском областном суде состоялось предварительное слушание по этому делу. Евгений Ч. ходатайствовал о том, чтобы уголовное дело рассмотрели присяжные заседатели. Судья Людмила Билюкова удовлетворила его ходатайство. Заседание суда с участием присяжных назначено на 14 декабря — стоит отметить, что оно будет закрытым, и журналистов туда пускать не будут.

Объём дела составил 70 томов, обвинительное заключение занимает 980 листов. По данным следствия, с осени 1998 года по июль 2005 года Евгений Ч. на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами в возрасте 18-31 года и предлагал им провести вместе время.

Тех женщин, которые соглашались на предложения, он увозил на своей машине за город и там убивал. Затем расчленял их тела, чтобы скрыть улики.

Останки прятал в разных местах Новосибирска и окрестностях. Расследование дела велось на протяжении нескольких лет.

Как сообщили в пресс-службе, на причастность было проверено более пяти тысяч мужчин, допрошено свыше восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. При проверке всех версий о личности серийного убийцы на базе ДНК-лаборатории генотип сравнивался с биологическими образцами попадающих под подозрение мужчин.

В 2016 году генотип убийцы совпал с биологическим образцом Евгения Ч., который раньше проверялся правоохранителями на причастность к совершению преступления против личности. 23 апреля 2016 года Евгения Ч. задержали и взяли под стражу.

Отмечается, что обстоятельства совершённых убийств и способы сокрытия преступлений вызывали сомнения в психической полноценности обвиняемого, поэтому была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты признали его вменяемым и психически здоровым.

«Судмедэкспертиза может признать человека психически здоровым, но это не отменяет психологические причины. Одна из таких сильных причин, которая могла повлиять на совершение этих поступков, — это ненависть к женщинам, — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом Сиб.фм кризисный психолог Виктор Новиков.

— Возможно, опыт тяжёлых травматических отношений привёл человека к тому, что он таким способом решил мстить всем окружающим женщинам.

Часто бывает, когда женщина подавляет, унижает, и мужчина, который не способен отстоять себя и свои границы, попросту срывается до таких страшных патологических вещей. Детская психотравма, связанная с неудачными контактами с женщинами, тоже может приводить к подобного рода нарушениям».

Напомним, в марте следователи предъявили обвинение экс-милиционеру, серийному убийце Михаилу Попкову, в убийствах ещё 60 женщин в Иркутской области — Попков дал признательные показания.