 

Девять человек пострадало в столкновении пассажирского автобуса и лесовоза под Красноярском

 30 ноября, 08:36
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Девять человек пострадало в столкновении пассажирского автобуса и лесовоза под Красноярском
Фото из группы «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте»

Пассажирский автобус марки ПАЗ врезался в гружёный брёвнами лесовоз в городе Лесосибирске Красноярского края, в больницу с различными повреждениями доставлены восемь пассажиров автобуса и его водитель, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября из сообщения ГУ МВД по региону.

Столкновение произошло 29 ноября вечером на 269-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. По предварительным данным полиции, виновником аварии стал водитель ПАЗа, который допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком.

Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести. На фотографиях места происшествия, выложенных очевидцами в соцсети, можно разглядеть, что сильнее всего от удара о лесовоз пострадала кабина водителя автобуса: передние стёкла выбиты, металлический корпус вмят внутрь салона.

Напомним, в начале ноября на Алтае четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом.

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