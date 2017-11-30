Экс-глава минздрава Забайкалья взят под стражу за взятку в 16 млн рублей

Бывший министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин взят под стражу за взятку в 16 миллионов рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следкома 30 ноября.

Следователи предъявили обвинение Михаилу Лазуткину в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, Лазуткин злоупотребил своими должностными полномочиями для собственного незаконного обогащения. Совместно с директором Центра материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края экс-министр за взятки обеспечивал победу фирм в аукционах на поставку медтехники в учреждения края. Таким образом, в течение двух лет чиновники получили в качестве взяток около 16 миллионов рублей.

29 ноября руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР Сергей Хомутов выступил в Ингодинском районном суде с ходатайством об избрании в отношении Лазуткина меры пресечения в виде заключения под стражу. По его мнению, Лазуткин может скрыться, в том числе за границу, либо оказать давление на свидетелей и других участников дела.

Суд принял решение об аресте чиновника на два месяца. На данный момент Лазуткин находится в читинском следственном изоляторе.

Напомним, в октябре 2015 года следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра экономического развития Красноярского края Надежды Маршалкиной, по версии следствия, она получила взятку в виде Mercedes-Benz ML 350 и 14 миллионов рублей.