 

Экс-глава минздрава Забайкалья взят под стражу за взятку в 16 млн рублей

 30 ноября, 08:10
подходящие темы
Экс-глава минздрава Забайкалья взят под стражу за взятку в 16 млн рублей
Михаил Лазуткин. Фото с сайта m.chita.ru

Бывший министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин взят под стражу за взятку в 16 миллионов рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следкома 30 ноября.

Следователи предъявили обвинение Михаилу Лазуткину в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, Лазуткин злоупотребил своими должностными полномочиями для собственного незаконного обогащения. Совместно с директором Центра материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края экс-министр за взятки обеспечивал победу фирм в аукционах на поставку медтехники в учреждения края. Таким образом, в течение двух лет чиновники получили в качестве взяток около 16 миллионов рублей.

29 ноября руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР Сергей Хомутов выступил в Ингодинском районном суде с ходатайством об избрании в отношении Лазуткина меры пресечения в виде заключения под стражу. По его мнению, Лазуткин может скрыться, в том числе за границу, либо оказать давление на свидетелей и других участников дела.

Суд принял решение об аресте чиновника на два месяца. На данный момент Лазуткин находится в читинском следственном изоляторе.

Напомним, в октябре 2015 года следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра экономического развития Красноярского края Надежды Маршалкиной, по версии следствия, она получила взятку в виде Mercedes-Benz ML 350 и 14 миллионов рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11.03.2016, 08:00 • интервью

Экс в большом городе

18 марта 2014 года президент Путин отправил Василия Юрченко в отставку с официальной формулировкой — «в связи с утратой доверия». С тех пор прошло почти два года. В интервью Сиб.фм экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко высказал своё мнение по отношению к основным событиям двух прошедших лет.
 29 ноября, 20:34 • репортаж

Отказаться от четвёртого моста — «большее зло»

Депутаты высказали своё мнение о том, решит ли четвёртый мост через Обь в Новосибирске проблемы с пробками.
 20 ноября, 17:45 • короче

Короче: нехватка инсулина

Почему жители Новосибирска с диабетом жалуются на нехватку инсулина, где не хватает медперсонала и когда власти обещают решить проблему.
самое популярное
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
присоединяйтесь!
    