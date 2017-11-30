 

Отстранённые от соревнований иркутский бобслеист и красноярский скелетонист написали Путину

 30 ноября, 12:32
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Отстранённые от соревнований иркутский бобслеист и красноярский скелетонист написали Путину
Дмитрий Медведев и Владимир Путин на Олимпиаде в Сочи, фото с сайта globallookpress.com

Пятеро российских спортсменов, отстранённых от международных соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября, ознакомившись с текстом письма, который опубликовала на своей странице в соцсети Instagram скелетонистка Елена Никитина.

Среди тех, кто подписал письмо, помимо Никитиной значатся иркутский бобслеист Александр Касьянов и его сокомандники по сборной бобслеисты Алексей Пушкарёв и Ильвир Хузин, а также скелетонист Александр Третьяков. Все они в ноябре были временно отстранены от мировых стартов по решению Международной федерации бобслея и скелетона, а ещё раньше Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил их от Олимпиад из-за допинговых нарушений на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Мы, спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, много лет защищаем честь нашей Родины на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх. Были счастливы и горды, когда звучал гимн России, поднимался ввысь наш государственный флаг, нас несправедливо лишили этого. Просим Вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях», — говорится в письме спортсменов Путину.

По данным ТАСС, в течение ноября от Олимпиад были пожизненно отстранены 22 российских спортсмена. В это число вошли, например, обладатель двух золотых медалей сочинской олимпиады иркутский бобслеист Александр Зубков, который является президентом федерации бобслея России, красноярская скелетонистка Ольга Потылицына и красноярский бобслеист Дмитрий Труненков.

Напомним, в середине ноября в преддверии зимней Олимпиады-2018 новосибирских сноубордистов начали проверять на допинг.

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