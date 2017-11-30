Красноярский международный аэропорт Емельяново может сменить название

Дирекция красноярского аэропорта Емельяново намерена переименовать аэропорт в связи с постройкой нового терминала, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября из сообщения «Комсомольской правды».

О готовящейся смене названия сообщил гендиректор аэропорта Андрей Метцлер, который пояснил, что обновлённый терминал, как и весь аэропортовый комплекс, будет называться «Красноярск». Старое название, по его словам, будет выводиться из оборота постепенно.

«Человек должен понимать, куда он прилетел. Особенно люди, которые посещают город впервые. У пассажира не должно возникать вопросов: он прилетел в Красноярск», — объяснил необходимость переименования Метцлер.

Идея дирекции аэропорта вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Так, например, красноярский общественник Роман Казаков на своей странице в сети Facebook высказал недоумение, почему подобные переименования основных аэропортов не происходят в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге.

«Шикарная логика. То есть когда я прилетаю в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Кольцово и Толмачёво, то по прилёту паникую: „Куда я попал!?“ И до вылета пребываю в негодовании: „Куда ж я еду-то!?“» — сыронизировал Казаков и предложил переименовать все московские аэропорты в аэропорт Москва.

В ответ пользователь сети Максим Кулишевский отметил, что давно стоило бы переименовать и парижский аэропорт Париж-Шарль-де-Голль, поскольку такое название может поставить в тупик — прилетел турист в одну страну или сразу в три.

Другие комментаторы предполагают, что дирекция красноярского аэропорта решила позаботиться о тех пассажирах, которые злоупотребляют в полёте спиртным и по прибытию в случае приступа белой горячки могли бы быть уверены, что прилетели именно в Красноярск. Кто-то замечает, что дирекции Емельянова для начала стоило бы посоветоваться с жителями миллионного города.

Напомним, что в ноябре 2014 года новосибирский горсовет предлагал переименовать аэропорт Толмачёво.