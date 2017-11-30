Мэр Новосибирска предложил расширить статус столицы Сибири

Анатолий Локоть высказался против идеи об агломерации Новосибирска с Томском и Барнаулом, а также Омском из-за «не европейских» расстояний, мэр предложил расширить особый статус центров федеральных округов, узнал 30 ноября корреспондент Сиб.фм на встрече мэра с журналистами.

Мэр Новосибирска неохотно прокомментировал идею Алексея Кудрина о создании агломерации федерального масштаба в Сибири. Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предлагал связать Новосибирск, Томск и Барнаул в единый субъект.

«Тут я плохо понимаю, как это можно сделать, потому что расстояния у нас не европейские. Омск находится дальше 800 километров», — сообщил Анатолий Локоть.

Градоначальник предложил обсудить идею о расширении особого статуса Новосибирска как столицы Сибирского федерального округа.

«Я бы предложил к обсуждению идею об особом статусе Новосибирска как о городе столичном, крупнейшем муниципалитете РФ. Стоит поговорить об особом статусе городов-миллионников, центров округов федеральных», — высказался мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэру показалась симпатичной идея о наделении местных органов власти большими полномочиями в вопросах распределения поступлений от налога доходов физических лиц — НДФЛ.

Напомним, что 26 ноября автор идеи агломерации Алексей Кудрин отметил, что в регионах мэры и губернаторы часто воюют, из-за чего бюджетная обеспеченность столиц регионов ниже среднего на 15 %.