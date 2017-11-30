 

Мэр Новосибирска рассказал, как освоить 839 млн рублей за месяц

 30 ноября, 14:49
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Мэр Новосибирска рассказал, как освоить 839 млн рублей за месяц
фото с сайта transphoto.ru

Мэрия Новосибирска получила 839 млн рублей на школы и общественный транспорт. Правительство Новосибирской области поставило условие расписать траты до конца 2017 года, узнал 30 ноября корреспондент Сиб.фм на встрече мэра со СМИ.

Правительство Новосибирской области внесло поправки в бюджет региона на 2018 год. Около 839 млн рублей дополнительных средств перейдут из бюджета области в бюджет Новосибирска, сообщили 30 ноября в мэрии города.

«Это важное решение, но надо успеть использовать деньги до конца года», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что большая часть этих средств пойдёт на развитие общественного транспорта. Более 500 млн рублей будет выделено на развитие городского наземного транспорта, уточнил мэр Новосибирска, который представляет «Горэлектротранспорт» и муниципальные ПАТП.

Часть средств пойдёт на достройку нового здания школы-интерната № 37 для слабослышащих детей. В апреле 2017 года школа стала местом для эксперимента — создатели новосибирского приложения для слабослышащих «Сурдофон» с его помощью решили перевести уроки на язык жестов.

Дополнительные деньги помогут завершить капремонт школы № 82 в Дзержинском районе Новосибирска. Здание 1938 года постройки расширят с помощью пристройки к сентябрю 2018 года.

Также за счёт выделенных средств увеличится поддержка программы завершения долгостроев и помощи обманутым дольщикам.

Анатолий Локоть подчеркнул, что работа комиссий Совета депутатов Новосибирска помогла добиться решения правительства Новосибирской области о выделении дополнительных средств. По словам мэра, это означает признание «перекоса по налогам» в ущерб городскому бюджету, однако формирует серьёзную финансовую зависимость муниципальной власти.

Напомним, что утверждённый 30 ноября бюджет Новосибирской области на 2018 год предполагает 134,3 млрд рублей расходов, доходы — 131,9 млрд рублей.

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