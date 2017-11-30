Новосибирские морозы напугали американских синоптиков

Главный американский канал погоды сообщил о температурах ниже −15 ºС в Новосибирске и ниже −60 ºС в якутском Оймяконе, холодные массы арктического воздуха могут прийти на восточное побережье США, узнал 29 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения The Weather Channel.

Новосибирские морозы в середине ноября стали поводом для беспокойства синоптиков в США. Специалисты предположили, что арктический воздух вызовет изменение погоды в центральной и восточной части США через семь-десять дней. Сюжет был опубликован на сайте The Weather Channel 29 ноября.

По данным телеканала, температура воздуха в среду, 29 ноября в Новосибирске составила около −15 ºС, в Томске — −11 ºС, в Иркутске — - 2 ºС, в якутском Оймяконе было −60 ºС.

The Weather Channel сообщил, что на этой неделе умеренные температуры охватывают большое количество сопредельных Соединённых Штатов, а регионы Сибири уже испытывают температуры холоднее минус 60 градусов по Фаренгейту, и это всего лишь ноябрь.

«Это более типично для сердца зимы, а не конца ноября», — подчеркнул метеоролог Брайан Донаган.

По мнению метеоролога, даже самые холодные внутренние долины Аляски могут страдать от температур ниже −40 ºС градусов в течение одной-двух недель, прежде чем произойдёт более «тёплый» перерыв. В сибирскую зиму нет такой удачи.

Воздушная масса из Арктики не будет настолько холодной в США, как сейчас её переживает Сибирь. Но штаты к востоку от Скалистых гор будут чувствовать приближение зимы уже до начала второго уикенда декабря, считает метеоролог The Weather Channel.

Напомним, что в ноябре синоптик Bloomberg утверждал обратное, так как сибирские снегопады должны были отодвинуть холодную зиму в США.