Обыски по делу о хищении 300 млн рублей у «Роснефти» прошли в Красноярске

Полиция провела в красноярском офисе «Роснефти» обыски, связанные с делом о многомиллионных хищениях в компании, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября из сообщения на официальном сайте МВД РФ.

По информации правоохранительных органов и службы безопасности «Роснефти», группа работников центрального аппарата компании и одного из дочерних обществ перевела на счета подставной фирмы 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены.

Для того, чтобы перевести такую крупную сумму, злоумышленники заранее изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у «дочки» «Роснефти» образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 млрд рублей перед подконтрольной мошенникам организацией.

Подозреваемые в преступлении арестованы, на территории Москвы, Красноярского края, Ростовской и Тюменской областей сотрудниками полиции проведено 20 обысков. Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, ведётся поиск других возможных участников преступной группы.

Правоохранители не исключают, что хищение было не единичным. В отношении арестованных работников «Роснефти» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»), им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2015 года Кипр выдал России предпринимательницу, которая похитила 1,5 млрд рублей у компании «Томскнефть», принадлежащей «Роснефти» и «Газпрому».