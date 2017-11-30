Не пристёгнутый ремнём пассажир предъявил бурятским полицейским паспорт с гашишем

Сотрудники ДПС в Бурятии задержали на загородной трассе мужчину, который при составлении административного протокола предъявил полицейским паспорт с лежащей в нём пластинкой гашиша, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября из сообщения республиканского МВД.

Автомобиль, в котором мужчина ехал в качестве пассажира, был остановлен в Иволгинском районе неподалёку от села Нурселение. Внимание инспекторов ДПС привлекло то, что пассажир не был пристёгнут ремнями безопасности.

Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу и попросили предоставить паспорт для составления протокола об административном правонарушении. В документе нарушителя был обнаружен гашиш весом четыре грамма.

В ходе разбирательства выяснилось, что владелец паспорта — 38-летний уроженец Читы — ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков»), ему может грозить до трёх лет лишения свободы. Также мужчина будет привлечён к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности.

Напомним, ранее алтайские пограничники задержали гражданина Казахстана, который пытался провезти через границу с Россией партию патронов и один грамм марихуаны.