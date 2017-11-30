Глава российского правительства Дмитрий Медведев положительно оценил практику назначения на губернаторские посты чиновников, никак не связанных с тем или иным регионом, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября, ознакомившись с онлайн-трансляцией интервью премьера для представителей пяти федеральных каналов.

Напомним, что в сентябре сразу в нескольких регионах страны сменились губернаторы, в том числе и в Сибири. Замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов был избран главой Бурятии, в которой никогда до этого не проживал, депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков получил статус врио губернатора Омской области, мэр Вологды Андрей Травников стал врио губернатора Новосибирской области.

Отвечая на вопрос, не означает ли назначение «варягов» того, что за губернаторами таким образом закрепляется статус представителей центральной власти на местах, Медведев для начала уточнил, что подобная тенденция существовала и ранее. По его словам, принадлежность к другому региону для кандидатов в губернаторы не является ключевым фактором, хотя «люди всегда смотрят, свой не свой, разбирается в проблемах или не разбирается».

По оценке премьера, назначенцы, пришедшие в регионы во время весенней волны губернаторских отставок, за несколько месяцев до единого дня голосования в сентябре «быстро погрузились в местный материал».

«Очень неплохо они вписались. Но конечно, всё будет зависеть от них, от их команд, от того, как они будут работать. Это касается и бывших заместителей министров, это касается и других людей», — дал оценку состоявшимся губернаторам Медведев.

В развитие темы он отметил, что безусловно считает глав регионов частью федеральной вертикали власти.

«Я напомню, что губернатор — это не президент субъекта федерации, в том смысле, в каком мы понимаем фигуру общенационального президента, который является гарантом Конституции. Вообще-то руководитель субъекта федерации это, как правило, или в 99 случаях (из ста — прим. Сиб.фм), это глава исполнительной власти. Поэтому они де-факто и де-юре и так являются участниками большой вертикали исполнительной власти», — пояснил глава правительства.

Он также уточнил, что как глава партии «Единая Россия» встречался со всеми кандидатами на губернаторские посты перед их назначением в регионы и спрашивал о том, готовы ли они, например, расстаться с должностью замминистра федерального правительства и «ходить в подъезды» и «следить за канализацией». По словам Медведева, все кандидаты отвечали утвердительно и обещали быть «полезными».

На вопрос о том, не превращается ли при таком подходе федеральное государство в унитарное, Медведев рассказал, что федеральный центр готов отдать часть федеральных полномочий в регионы, но не все регионы страны могут справиться с такими обязательствами и «тащить» их.

Напомним, по оценке Центра развития региональной политики, после мартовских выборов президента РФ от восьми до 10 глав регионов, в том числе и сибирских, будут отправлены в отставку.