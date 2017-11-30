Студент новосибирского колледжа задержан за торговлю оружием

Сотрудники транспортной полиции задержали на станции Инская студента одного из новосибирских колледжей, который продавал газовый пистолет, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября из сообщения сибирского управления МВД на транспорте.

В результате нелегальной сделки 18-летний молодой человек планировал выручить 5 тысяч рублей. Информация о продавце поступила оперативникам полиции, и вскоре он был задержан с поличным на остановочной платформе «Речной вокзал». По заключению эксперта, изъятое у студента оружие является газовым пистолетом калибра восемь миллиметров, произведено оно за границей промышленным способом и находилось в технически исправном боевом состоянии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 222 УК РФ («Незаконный сбыт оружия»). Ранее не судимому молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники транспортной полиции задержали в Красноярске судимого мужчину, который пытался продать штык-нож от автомата Калашникова.