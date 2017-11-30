 

Студент новосибирского колледжа задержан за торговлю оружием

 30 ноября, 15:05
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Студент новосибирского колледжа задержан за торговлю оружием
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники транспортной полиции задержали на станции Инская студента одного из новосибирских колледжей, который продавал газовый пистолет, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября из сообщения сибирского управления МВД на транспорте.

В результате нелегальной сделки 18-летний молодой человек планировал выручить 5 тысяч рублей. Информация о продавце поступила оперативникам полиции, и вскоре он был задержан с поличным на остановочной платформе «Речной вокзал». По заключению эксперта, изъятое у студента оружие является газовым пистолетом калибра восемь миллиметров, произведено оно за границей промышленным способом и находилось в технически исправном боевом состоянии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 222 УК РФ («Незаконный сбыт оружия»). Ранее не судимому молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники транспортной полиции задержали в Красноярске судимого мужчину, который пытался продать штык-нож от автомата Калашникова.

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