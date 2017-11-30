Томские преподаватели будут учить хирургов в виртуальной реальности

Томский политехнический университет научил преподавателей радиотехнического и медицинского вузов применять очки виртуальной реальности в обучении, узнал 30 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

Томские преподаватели научились проектировать образовательные курсы в виртуальной реальности. Преподавателей Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) переподготовили специалисты томского политеха.

Возможность вжиться в будущую профессию и оказаться на виртуальном рабочем месте нужна будет всем студентам уже через 5-10 лет, уверены в ТПУ.

Шлемы и очки виртуальной реальности, дистанционные датчики положения, специальные модели тренажёров особенно нужны будущим инженерам и хирургам. По словам директора Института электронного обучения ТПУ Александра Фадеева, технологии VR помогут обучить работе со сложным современным оборудованием, настройке и перестройке технологических процессов.

«Этот курс крайне полезен для специалистов медицинского профиля, он помогает понять, как сделать лучше и доступнее обучение в медицинском вузе с помощью VR. Нам сейчас как воздух необходимы подобные программы, и мы надеемся разрабатывать совместные программы для наших университетов», — сообщила декан факультета дистанционного образования СибГМУ Юлия Ковришина.

Напомним, что в ноябре красноярский и томский вузы возглавили борьбу с научным пиратством.