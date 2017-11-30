Томский священник получил 10 лет колонии за интим с юными прихожанками

Суд города Асино Томской области приговорил к 10 годам колонии строгого режима местного священника РПЦ, признанного виновным в совращении двух прихожанок, не достигших 16 лет, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября из сообщения агентства «Интерфакс».

По решению суда священнику также запрещено после отбытия наказания занимать должности, связанные с работой с детьми, сроком на 15 лет. Кроме того, по искам представителей пострадавших девушек, осуждённому предстоит выплатить каждой из них по 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее прокуратура сообщала, что фигурантом дела о совращении несовершеннолетних является настоятель одного из сельских храмов Асиновского района Томской области. По данным следствия, развратные действия в отношении девушек он совершал в течение длительного времени.

Когда о преступлении стало известно правоохранительным органам, в отношении священника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), по части 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста») и по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»).

В сентябре 2016 года томская епархия Русской православной церкви отстранила подозреваемого священника от службы. Сам священник свою вину в ходе следствия не признал.

Напомним, в апреле 2016 года новосибирский священник-драчун попал в полицию в Москве после съёмок популярной телепередачи «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.