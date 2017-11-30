 

Омбудсмен насчитал в Иркутской области около 500 подлежащих расселению посёлков

 30 ноября, 16:28
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Омбудсмен насчитал в Иркутской области около 500 подлежащих расселению посёлков
Фото с сайта irk.gov.ru

В Иркутской области будут упразднены пять отдалённых посёлков, в которых проживает по нескольку человек, но при этом отсутствует коммунальная и транспортная инфраструктура и нет перспектив развития; по данным местного омбудсмена, в области до 500 подобных населённых пунктов, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября из сообщения регионального законодательного собрания.

По решению депутатов будут упразднены посёлки Брусово, Екунчет, Колтоши, село Еланка и сгоревшая в мае деревня Пойма — все они расположены в Тайшетском районе области. Как рассказал на заседании заксобрания министр социального развития региона Владимир Родионов, суммарно в перечисленных населённых пунктах проживают 55 человек и перспектив социально-экономического развития у посёлков нет, поскольку в некоторых отсутствуют даже дороги.

По законодательству, чтобы провести упразднение населённых пунктов, необходимо, чтобы в них никто не был прописан. В связи с этим жителям посёлков будут предоставлены жилищные субсидии в 700 тысяч рублей на человека для переезда в другие муниципальные образования. Всего на переселение потребуется 38,6 млн рублей. Начать выплаты предполагается с 1 января 2018 года.

В ходе обсуждения ситуации с переселением жителей пяти посёлков уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин отметил, что в регионе насчитывается около 500 населённых пунктов с аналогичными проблемами. Он предложил разработать критерии, по которым будет системно решаться вопрос о расселении вымирающих посёлков. Депутаты поддержали эту идею.

Напомним, в мае волна пожаров за сутки уничтожила 40 жилых домов в Иркутской области, основной причиной возгораний стал «человеческий фактор», а быстрому распространению огня способствовала аномальная жара и ураганный ветер.

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