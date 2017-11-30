 

Заксобрание утвердило бюджет Новосибирской области на 2018 год

 30 ноября, 11:32
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Заксобрание утвердило бюджет Новосибирской области на 2018 год
Фото с сайта globallookpress.com

Проект бюджета Новосибирской области на 2018 год утвердили на 25 сессии законодательного собрания региона, он был принят с поправками на 15 млрд рублей, сообщил корреспондент Сиб.фм с сессии депутатов заксобрания 30 ноября.

Согласно проекту, расходы региона в 2018 году составят 134,3 млрд рублей, доходы — 131,9 млрд рублей. Как отметил председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-хозяйственной политике и собственности Новосибирской области Александр Морозов, цена внесённых поправок в бюджет равна 15 млрд рублей, из них 10,5 млрд составили трансферты из федерального бюджета.

Морозов добавил, что поправки принимались с учётом замечаний правительства региона, контрольно-счётной палаты, прокуратуры и депутатов. Среди замечаний были озвучены повышение зарплат ветеранам госслужбы и содержание бездомных животных.

Всего депутаты внесли 298 поправок. За разработанный документ проголосовали 66 парламентариев.

Напомним, в октябре врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил увеличить зарплаты бюджетникам в проекте бюджета региона.

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