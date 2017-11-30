 

Студентка-заочница возглавила избирательный штаб Ксении Собчак в Иркутске

 30 ноября, 20:31
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Студентка-заочница возглавила избирательный штаб Ксении Собчак в Иркутске
Анна Кузьмина, фото предоставлено штабом Ксении Собчак

Избирательный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая намерена стать одним из кандидатов на выборах президента РФ, определился с руководителем своего отделения в Иркутске — им станет студентка-заочница Анна Кузьмина, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября из сообщения команды Собчак.

25-летняя Кузьмина является выпускницей Ангарского педагогического колледжа, в данный момент обучается на заочном отделении в Иркутском госуниверситете на факультете психологии. С 2016 года Анна вошла в региональный совет движения «Открытая Россия» в Иркутской области.

В городе Ангарске активистка занимается помощью тяжелобольным детям и сбором средств на их лечение. Помимо этого Кузьмина участвует в митингах против вырубки лесов в регионе и против искусственного обмеления озера Байкал. По её словам, под этими же экологическими лозунгами может пройти в области и кампания по сбору подписей в поддержку Ксении Собчак.

«Во время кампании хотелось бы привлечь внимание общественности к массовой вырубке леса в регионе, а также к проблеме водоёмов Сибири: реки высыхают, уровень воды в озере Байкал понизился. Власти Китая готовы к реализации масштабного проекта по закупке пресной воды Байкала. Мы категорически против этого», — заявила активистка.

Напомним, ранее команда Собчак назначила начальником избирательного штаба в Томске бывшего сотрудника компании ЮКОС и активиста основанного Михаилом Ходорковским движения «Открытая Россия»; руководитель штаба в Новосибирске до сих пор не найден.

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