Женщина упала на рельсы на станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске
30 ноября, 15:11
были упомянуты
подходящие темы
Фото Алёны Мартыновой
На станции новосибирского метро «Площадь Карла Маркса» 47-летняя женщина упала на рельсы — в настоящий момент её жизни ничего не угрожает, сообщила корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы региональной полиции Юлия Хабибуллина 30 ноября.
Инцидент произошёл около 11:30. Женщина оказалась на рельсах, потому что ей стало плохо. Ей вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую в больницу.
«Расписание движения поездов практически не было нарушено — всё происходило очень быстро. Так что всё функционирует в обычном режиме», — отметила Юлия Хабибуллина.
Напомним, в сентябре станцию «Площадь Ленина» в Новосибирске перекрыли из-за оказавшегося на рельсах пассажира — машинист успел вовремя остановить поезд и спасти его жизнь.