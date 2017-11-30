 

Житель Кузбасса признался в убийстве двухлетнего ребёнка из ревности

 30 ноября, 17:39
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Житель Кузбасса признался в убийстве двухлетнего ребёнка из ревности
Фото с сайта globallookpress.com

В Кемеровской области перед судом предстанет житель Новокузнецка, обвиняемый в убийстве двухлетнего сына своей гражданской жены, мужчина признался в том, что совершил преступление из ревности к отцу ребёнка, узнал корреспондент Сиб.фм 30 ноября из сообщения регионального следкома.

Согласно материалам уголовного дела, 31-летний мужчина и его гражданская супруга проживали вместе с её двумя малолетними детьми, которых регулярно навещал родной отец. Глава семейства был недоволен этими визитами, считая, что это было лишь поводом для того, чтобы увидеться с бывшей женой.

В июне, испытывая ревность к отцу детей, мужчина решил убить одного из них, а затем и самому свести счёты с жизнью. Накануне преступления он сообщил жене, что намерен уйти из семьи, так как считает, что она ему изменяет.

Когда мать детей была на работе, мужчина положил подушку на лицо двухлетнего ребёнка и удерживал, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Затем он попытался покончить с собой, однако его спасла пришедшая с работы жена и вызвавший скорую помощь сосед.

По факту убийства в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы. Со следствием обвиняемый сотрудничал и свою вину признал в полном объёме. По ходатайству следователя мужчина находится под арестом, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в октябре жительница Кузбасса получила условный срок за то, что убила новорождённого сына из-за нехватки денег на жизнь.

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