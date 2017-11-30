Житель Забайкалья запросил на «Авито» полмиллиона рублей за советскую крем-соду

У жителя Забайкальского края с 80-х годов сохранился абсолютно новый автомат для газированной воды, он готов его продать за 500 тысяч рублей, узнал 30 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Пользователь сайта «Авито», зарегистрированный как Антон, предложил автомат для приготовления и продажи газировки. У машины три режима: без сиропа, с сиропом крем-сода и с фруктовым сиропом.

Автор объявления сообщил, что автомат был произведён в 1988 году и ни разу не использовался. Также он пообещал отдать с агрегатом документы и ремкомплект. Стоит раритет 500 тысяч рублей.

Кроме советского автомата, продавец выставил на «Авито» таксометр, пластинки с записями песен группы «Кино» и замшевый пиджак.

Напомним, в ноябре омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра.