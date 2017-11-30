 

Жители Новосибирска увидят погоду рядом с домом на новой карте Яндекса

 30 ноября, 13:32
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Жители Новосибирска увидят погоду рядом с домом на новой карте Яндекса
Скриншот с сайта yandex.ru/pogoda

Яндекс стал показывать локальный прогноз погоды для каждой точки мира — на новых картах наглядно показано движение воздушных масс, ветра, а также температура воздуха в Новосибирской области, узнал 30 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании Яндекс.

Яндекс презентовал новые возможности Яндекс.Погоды. Новая карта температуры показывает прогноз на ближайшие 36 часов. Жители Новосибирска смогут наглядно увидеть, какие погодные условия будут в ближайшее время в любой точке города.

«Погодные карты удобны тем, что позволяют видеть ситуацию в разных местах. Человеку не нужно искать прогноз сначала для Новосибирска, а потом для соседнего Краснообска или Бердска — всё есть на карте. Такой прогноз поможет решить, как лучше провести выходные — например, остаться дома или поехать за город. Любители кайтинга и рыбалки могут посмотреть, какой будет ветер. А люди, самочувствие которых зависит от атмосферного давления, легко узнают, когда и как оно изменится», — рассказали в пресс-службе Яндекса.

В основе температурных карт лежит технология «Метеум», которая использует обобщённые данные наземных метеостанций, спутников, Яндекс.Карт и других источников. После обработки данных классическими методами прогнозирования «Метиум» уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Благодаря этому локальный прогноз выстраивается с точностью до нескольких километров.

Напомним, в конце ноября новосибирские морозы напугали американских синоптиков.

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