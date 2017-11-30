Жители Новосибирска выразили желание ходить в офис с кошками

Аналитики изучили мнение жителей Новосибирска насчёт проживания животных в офисе — большинство респондентов отнеслись положительно, узнал 30 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы сайта Зарплата.ру.

Аналитики сайта Зарплата.ру задали вопрос офисным служащим об их отношении к домашним животным на работе.

50 % респондентов выразили уверенность, что животные в офисе снижают уровень стресса сотрудников. 15 % участников опроса уверены, что питомцы помогут сплотить работников и сделают общение в коллективе менее формальным. 13 % убеждены, что животные сделают сотрудников более счастливыми.

При этом 10 % опрошенных сообщили, что на данный момент в их офисе живут домашние животные.

«Среди них у каждого второго на работе обитает кошка, у каждого пятого — собака, у каждого шестого — рыбки, у каждого девятого — хомячок, крыса или морская свинка. Некоторые компании, демонстрируя свою оригинальность, заводят на работе попугаев, кроликов, улиток или черепах», — поделилась пресс-служба.

Только 15 % респондентов высказались против идеи завести животных на рабочем месте, так как они помешают рабочему процессу. В опросе поучаствовали свыше 1 400 жителей Новосибирска.

Напомним, в ноябре антикафе с кошками по имени Тапка и Морковка открылось в Кемерове.